مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10938 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 85.59 نقطة ليقفل عند مستوى 10938.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 181 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 165 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات رعاية، و الباحة، وأسلاك، والوطنية، بدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الاتحاد، و جي آي جي، وثمار، والتعاونية، و بروج للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 8.03% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وأديس ، وميدغلف للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسال، والإنماء، وأديس هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 214.75 نقطة ليقفل عند مستوى 22584.83 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 713 ألف سهم.