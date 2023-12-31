مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11967 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 35.47 نقطة ليقفل عند مستوى 11967.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 205 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 156 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معادن، ومعدنية، وأميانتيت، والباحة، وفيبكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، وأنابيب الشرق، وأسمنت المدينية، والوطنية للتعليم، ومسك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.34% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ومعادن، وسال، وأماك، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 305 نقاط ليقفل عند مستوى 24528.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.