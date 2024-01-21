مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12003 نقاط

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس , اليوم , مرتفعًا 44.59 نقطة ليقفل عند مستوى 12003.66 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 278 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إم بي سي، وجمجوم فارما، وتكوين، وسال، وشمس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الرياض، والحفر العربية، ورعاية، ومجموعة صافولا، و الصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.23% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية ، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سال، وجمجوم فارما، وأرامكو السعودية، ومعادن، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 192.84 نقطة ليقفل عند مستوى 24809.90 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم.