مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11914 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 117.66 نقطة ليقفل عند مستوى 11914.29 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 362 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، والباحة، وأنعام القابضة، ونادك، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بروج للتأمين، والوطنية، والصقر للتأمين، ولومي، وسيرا الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.42% و5.34%.

فيما كانت أسهم شركات: أديس، والباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أديس، وأرامكو السعودية، والراجحي، والمنجم، والحفر العربية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 205.65 نقاط، ليقفل عند مستوى 25192.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.