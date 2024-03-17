مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12762 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 33.90 نقطة , ليقفل عند مستوى 12762.43 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 379 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، ومتطورة، ووفرة، ودار المعدات، وسمو , الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والدرع العربي، ومجموعة إم بي سي، وعذيب للاتصالات، و ام آي اس الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 4.61% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، ومجموعة فتيحي، وأنعام القابضة ، وباتك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أنابيب السعودية، ومتطورة، وأكوا باور، وأديس ، وأيان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 290.29 نقطة ليقفل عند مستوى 27279.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.6 ملايين سهم.