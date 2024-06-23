مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11729.97 نقطة

المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 231.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11729.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 205 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 151 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات رسن، وأكوا باور، وسينومي ريتيل، والأبحاث والإعلام، والرياض الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باتك، وعذيب للاتصالات، وسماسكو، وصدق ، وثمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.60% و 5.81% .

فيما كانت أسهم شركات سماسكو، وأنعام القابضة، ورسن، والباحة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات رسن، وتالكو، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسال، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 71.63 نقطة ليقفل عند مستوى 26825.62 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.