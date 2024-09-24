مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12268 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 138.80 نقطة ليقفل عند مستوى 12268.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 417 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، والأسماك، وأكوا باور، وكيان السعودية، ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات مهارة، ورتال، ودار الأركان، وإكسترا، والمنجم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 5.37% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأمريكانا، وأنعام القابضة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وسابك، والبحر الأحمر، ومعادن هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 62.60 نقطة ليقفل عند مستوى 25684.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 66 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.