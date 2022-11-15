مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 100.88 نقطة ليقفل عند مستوى 11096.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 121 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، والتطويرية الغذائية، وشمس، وكيان السعودية، وبوبا العربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أميانتيت، وبحر العرب، ودلة الصحية، وريدان، وسيرا، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.93 % و 5.95 %.

فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والأهلي، وبترو رابغ، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الأهلي، والراجحي، ومجموعة تداول، وأرامكو السعودية، والحفر العربية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 380.42 نقطة ليقفل عند مستوى 18622.00 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.2 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 1177 صفقة.