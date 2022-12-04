مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 10723 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 98.70 نقطة ليقفل عند مستوى 10723.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 85 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 31 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 176 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أسيج، ومرافق، وجدوى ريت السعودية، والأبحاث والإعلام، والمتقدمة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: ذيب، وأميانتيت، وعناية، وعذيب للاتصالات، وسلامة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.09 % و 9.94 %. فيما كانت أسهم شركات: مرافق، ودار الأركان، وجبل عمر، والتصنيع، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: مرافق، والأهلي، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 60.80 نقطة ليقفل عند مستوى 18808.67 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 11.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 220 ألف سهم تقاسمتها 1145 صفقة.