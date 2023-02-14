مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 23.15 نقطة ليقفل عند مستوى 10496.59 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 128 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المراعي، وعذيب للاتصالات، والآمار، وتوبي، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: سينومي ريتيل، والمجموعة السعودية، والعربي، وكابلات الرياض، وجازادكو، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.86% و4.01 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، وسابك، وعلم الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 42.25 نقطة ليقفل عند مستوى 19398.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 17.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 270 ألف سهم.