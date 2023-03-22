مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم منخفضاً 9.23 نقاط ليقفل عند مستوى 10350.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 154 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المواساة، وثمار، والإنماء طوكيو م، وتوبي، وإكسترا، الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الاتحاد، ومجموعة الخليج للتأمين، والتعمير، وشركة الصناعات الكيميائية الأساسية، وذيب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 8.93% .

وجاءت أسهم شركات أمريكانا، ودار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، والراجحي، الأكثر نشاطاً بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وبحر العرب، والأهلي، وأرامكو السعودية، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 165.55 نقطة ليقفل عند مستوى 19064.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 31.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 ألف سهم.