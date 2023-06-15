مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11516 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 16.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11516.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 586 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 89 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدر، والأصيل، والدرع العربي، والجزيرة ريت، وساسكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، وشمس، والسعودي الألماني الصحية، وسدافكو، وعلم الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و9.93%.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: لوبريف، والراجحي، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، ومرافق هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 2.048.72 نقطة ليقفل عند مستوى 26997.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 71.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2770 سهم.