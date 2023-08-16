مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11392 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 20.12 نقطة ليقفل عند مستوى 11392.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 194 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عذيب للاتصالات، والباحة، والعربية، ومسك، والمنجم الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: تبوك الزراعية، والبابطين، والأسماك، وصدر، ومرافق الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.11% و3.87%.

فيما كانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 82.24 نقطة ليقفل عند مستوى 23312.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و900 ألف سهم.