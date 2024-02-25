مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 12604 نقاط

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 29.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12604.59 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 385 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 148 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أميانتيت، وأنابيب، وأنابيب السعودية، وصناعة الورق، والسيف غاليري الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الباحة، ومجموعة صافولا، وجدوى ريت السعودية، والأبحاث والإعلام، ومعادن الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و6.67%.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، وباتك، وأنعام القابضة، ومجموعة الحكير، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأنابيب السعودية، وأرامكو السعودية، وأنابيب، وسال هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 194.49 نقطة، ليقفل عند مستوى 25702.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 58.4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.