مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 12555 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 75.66 نقطة ليقفل عند مستوى 12555.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 346 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تكافل الراجحي، وأنابيب السعودية، وأفالون فارما، والدريس، ومهارة الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: زين السعودية، وأميانتيت، وأسمنت حائل، وسابتكو، والكيميائية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و6.31%.

فيما كانت أسهم شركات: زين السعودية، وشمس، وأنعام القابضة، وباتك، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أفالون فارما، وزين السعودية، وسال، وأنابيب السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 559.57 نقطة، ليقفل عند مستوى 26962.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35.3 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.