مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11530.37 نقطة

المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 36.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11530.37 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زين السعودية، ورعاية، وذيب، والخزف السعودي، وصادرات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات البحري، والإعادة السعودية، وإكسترا، وإسمنت أم القرى، وجي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.12% و3.68%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان، وبترو رابغ، والعربية، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات العربية، وزين السعودية، وسابك، ودار الأركان، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 147.65 نقطة ليقفل عند مستوى 19794.21 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 23 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 405 آلاف سهم تقاسمتها 2348 صفقة.