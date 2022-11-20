مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11053 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 88.86 نقطة ليقفل عند مستوى 11053.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 86 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 240 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 156 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الوطنية للتعليم، والمتحدة للتأمين، ومجموعة الحكير، وحلواني إخواني، والحمادي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: شمس، والتأمين العربية، وتوبي، وعذيب للاتصالات، وقت اللياقة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.56 % و 9.94 %.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيمانول، والإنماء، والأهلي، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، وكيمانول، والأهلي، وتوبي، والإنماء الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 137.86 نقطة ليقفل عند مستوى 18976.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 48.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 870 ألف سهم تقاسمتها 2732 صفقة.