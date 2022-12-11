مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 108.30 نقاط ليقفل عند مستوى 10138.31 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 84 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 183 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، وأكوا باور، والطباعة والتغليف، والراجحي ريت، وجدوى ريت السعودية، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تهامة، ونماء للكيماويات، ومتطورة، ومجموعة الحكير، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.23% و 9.98% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ومرافق، والإنماء، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومعادن، ومرافق، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 232.17 نقطة ليقفل عند مستوى 18534.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 200 ألف سهم تقاسمتها 1224 صفقة.