مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10276 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 3.21 نقاط ليقفل عند مستوى 10276.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 137 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 64 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات شاكر، وتكافل الراجحي، وجاكو، وتهامة، وتوبي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، و الآمار، وكابلات الرياض، والمراعي، وأكوا باور الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.52% و 3.11%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والجزيرة، وكابلات الرياض، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وشمس، وكابلات السعودية، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 100.88 نقطة ليقفل عند مستوى 18751.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 600 ألف سهم تقاسمتها 2629 صفقة.