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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11073 نقطة

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 3 مايو 2023 - 5:01 مساءً

المناطق_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 145.44 نقطة ليقفل عند مستوى 11073.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 231 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات السيف غاليري، ورتال، ونقي، وأنابيب الشرق، ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الإنماء، وأملاك، ودار الأركان، وأمريكانا، وسدافكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.19% و 5.65% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والإنماء، وشمس، ورتال، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وشمس، وأرامكو السعودية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 192.44 نقطة ليقفل عند مستوى 20670.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 500 ألف سهم.

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صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 3 مايو 2023 - 5:01 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

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