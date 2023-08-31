مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11491 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 83.55 نقطة ليقفل عند مستوى 11491.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 306 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 112 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات مجموعة وفرة، والصقر للتأمين، وعذيب للاتصىالات، ومهارة، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراعي، وأكوا باور، ووقت اللياقة، والتعاونية، ورعاية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و4.66%.

فيما كانت أسهم شركات إعمار، والباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والتعاونية، ومرافق، والأهلي، والراجحي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 1.90 نقطة ليقفل عند مستوى 23654.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 60.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.