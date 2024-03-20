مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12739.33 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 64.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 12739.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – 353 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، ومسك، وسمو، وصناعة الورق، وصدق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب السعودية، وعناية، وسيكو السعودية ريت، وحلواني إخواني، وفيبكو الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 7.83% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، ومجموعة فتيحي، أرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، وأنابيب السعودية، واليمامة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 83.41 نقطة، ليقفل عند مستوى 27.228.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم.