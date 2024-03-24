مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12796 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 39.56 نقطة , ليقفل عند مستوى 12796.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 340 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وأميانتيت، وتْشب، واتحاد الخليج الأهلية، وولاء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب الشرق، و ام آي اس، وأمانة للتأمين، ومجموعة فتيحي، وملاذ للتأمين، فسجلت انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 6.73%.

أسهم شركات شمس، والأصيل، والكثيري، والباحة، والكيميائية، كانت الأكثر نشاطاً بالكمية, فيما كانت أسهم شركات أنابيب السعودية، والراجحي، وأميانتيت، وأرامكو السعودية، وسال، الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 521.88 نقطة ليقفل عند مستوى 26840.41 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم.