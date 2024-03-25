مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12656 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا 139.15 نقطة ليقفل عند مستوى 12656.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 334 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 125 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات، وعذيب للاتصالات، والصقر للتأمين، والخدمات الأرضية، ونسيج، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب الشرق، والباحة، ومسك، وأنابيب السعودية، والرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 6.80%.

وأسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، وأميانتيت، وأرامكو السعودية كانت الأكثر نشاطاً بالكمية, وجاءت أسهم شركات عذيب للاتصالات، وأميانتيت، والخدمات الأرضية، والراجحي، وأرامكو السعودية كأكثر نشاط في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 397.03 نقطة ليقفل عند مستوى 27237.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 54 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.