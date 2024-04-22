مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12508 نقاط

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 9.29 نقاط ليقفل عند مستوى 12508.93 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 8.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 518 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تكافل الراجحي، وليفا، والخليجية العامة، وريدان، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الكابلات السعودية، والخليج للتدريب، والشرقية للتنمية، والزامل للصناعة، والتصنيع الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و4.94%.

فيما كانت أسهم شركات: شمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، وباتك، والباحة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وأرامكو السعودية، وسال، وأكوا باور، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 343.96 نقطة، ليقفل عند مستوى 26596.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.