مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11697 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 32.93 نقطة ليقفل عند مستوى 11697.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 292 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات مياهنا، وعذيب للاتصالات، وجازادكو، وسلامة، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سينومي ريتل، والمواساة، وأكوا باور، وذيب، وسليمان الحبيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 5.99% .

فيما كانت أسهم شركات أديس، وأرامكو السعودية، وسماسكو، والأهلي، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأديس، و سال، وأرامكو السعودية، والأهلي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 47.75 نقطة ليقفل عند مستوى 26777.87 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.4 مليون سهم.