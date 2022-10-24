مئات المحامين يطالبون الأمم المتحدة بوقف الانتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان في إيران

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طالب أكثر من 680 من المحامين وأساتذة جامعات القانون الناشطين في أكثر من 20 دولة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتحرك هذه المنظمة الدولية لوقف القمع العنيف للمتظاهرين، والانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان ضد المحتجين في إيران.

وطالبت هذه الرسالة “أنطونيو غوتيريش”، الأمين العام لهذه المنظمة، بتشكيل لجنة مستقلة على الفور وعقد جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن إيران.

وفي هذه الرسالة، تمت الإشارة إلی القمع المكثف والمنهجي على أساس النوع، والقتل العام للأفراد غير العسكريين في محافظات كردستان وسيستان وبلوشستان، وإطلاق النار المباشر على الأطفال في الشوارع، وأعلنت أن النظام الإيراني من أكبر منتهكي القوانين الدولية، بما في ذلك “الحق في الحياة” للأطفال، والجريمة ضد الإنسانية.

وقد اعتبر هؤلاء النشطاء أن الاعتقال الجماعي للمتظاهرين والنشطاء والطلاب والصحفيين والفنانين والرياضيين والسجناء السياسيين السابقين تحت عنوان “الحبس الاحتياطي” يتعارض مع الحقوق المدنية والسياسية الدولية.