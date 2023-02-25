مئات الوظائف الشاغرة في أرامكو.. رابط التقديم

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أعلنت شركة أرامكو للنفط والغاز (Aramco)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة تبلغ أكثر من 470 وظيفة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

محامي.

مهندس بيئي.

مهندس غير معدني.

مهندس صيانة.

المهندس الأول.

مهندس تخطيط رأس المال.

مهندس تكلفة.

مهندس البنية التحتية.

مهندس أوعية الضغط والخزانات.

مهندس تخطيط المرافق النفطية.

مهندس المشروع.

مهندس مبادل حراري.

اخصائي تسويق.

عالم البيئة البحرية.

مهندس غير معدني.

مهندس عمليات المحطة الرقمية.

المراقب المالي.

مستشار عقود.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).