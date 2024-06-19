ماتيوس يحث بايرن ميونخ على التعاقد مع فيرتز وتمديد عقد موسيالا

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حث لوثار ماتيوس ، مسؤولي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على القيام بمحاولة للتعاقد مع فلوريان فيرتز، وتجديد عقد جمال موسيالا ليكون لديه “نجمين للمستقبل” سويا في النادي والمنتخب.

وقال قائد المنتخب الألماني وبايرن ميونخ السابق في مقال في صحيفة “شبورت بيلد” الألمانية اليوم الأربعاء إن الدوري الألماني (بوندسليجا) والمنتخب الوطني سيستفيدان من هذا.

وذكر ماتيوس :” يجب على بايرن، أكثر الأندية شعبية والذي يمتلك قدرة مالية كبيرة، أن يبذ كل ما في وسعه لتمديد عقد موسيالا، وهو مطلب معروف لدى جماهير النادي”.

وأضاف :” للقيام بذلك ، يجب أن تتعاقد مع فيرتز من ليفركوزن بعقد طويل الأمد. إذا لم يكن هذا ممكنا بشكل فوري، سأبذل كل ما في وسعي، إذا كنت أعمل في منصب إداري ببايرن، للتوصل لاتفاق الآن يتم في 2025″.

ويعد فيرتز وموسيالا، اللذان يبلغان 21 عاما، أهم المواهب في كرة القدم الألمانية، وسجل الثنائي هدفا في المباراة التي فاز بها المنتخب الألماني 5 / 1 على نظيره الاسكتلندي في افتتاحية منافسات بطولة أمم أوروبا “يورو 2024″.

ويمتد عقد فيرتز مع باير ليفركوزن، الفائز بالثنائية المحلية، حتى 2027، بينما يمتد تعاقد موسيالا مع بايرن حتى 2026. وجذب الثنائي أنظار الأندية الأوروبية الكبرى.

وأشاد ماتيوس بالثنائي، ووصفهم بـ” نجوم المستقبل” ، وأكد على قناعته بأنهما “سيشكلان كرة القدم خلال الـ12 إلى الـ15 عاما المقبلة”.

وقال إن الثنائي لديهما القدرة على الحصول على السير على خطاه والفوز بلقب أفضل لاعب في العام.

وكان ماتيوس حصل على الجائزة في 1990 بعدما قاد المنتخب الألماني للفوز بكأس العالم.

وقال ماتيوس إن المنتخب الوطني سيستفيد إذا لعب الثنائي على مستوى الأندية.

وقال :”هذا ليس ضروريا، ولكن تواجد فيرتز وموسيالا سويا في ناد واحد، سيمثل أفضلية للمنتخب الوطني، لأنهما سيتمكنان من التدريب سويا بشكل يومي وسيطوران بعضهما البعض”.