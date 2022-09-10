ماذا تعرف عن قمر الحصادين ولماذا سمي بهذا الاسم؟

يظهر قمر الحصادين في شهر سبتمبر من كل عام؛ حيث يكون القمر في طور الاكتمال “البدر” ويُنير سماء الوطن العربي والعالم، لكن لماذا سُمي بقمر الحصادين؟ ولماذا يرتبط بالاعتدال الخريفي؟
هذا العام 2022 سيظهر قمر الحصادين “بدر شهر سبتمبر” بعد غروب الشمس مساء يوم السبت 10 سبتمبر، ويبقى ظاهرًا طوال الليل تقريبًا.
تمتلك الأقمار المكتملة في كل شهر اسمًا فريدًا، إلا أن هذه الأسماء لم يتم اختيارها من قبل وكالة ناسا “كما قد يتوقّع المرء في البداية”، وإنما من قبل قبائل ألغونكوين والإيروكوا الأصليين في أمريكا الشمالية، الذين ميزوا المواسم الماضية من خلال ربط التغيرات في الأرض بتلك الموجودة في السماء.
وفيما يتعلّق بقمر الحصادين: فقد استغل الفلاحون في أمريكا وأوروبا خلال العقود الماضية سطوع القمر المميز في العمل ليلًا تحت نور القمر؛ حيث كانوا يتابعون حراثة الأرض ونثر البذور وغيرها ليلًا؛ تحضيرًا للموسم الحالي وانتظار هطول الأمطار، ولهذا السبب أطلق على القمر في هذه الليلة اسم “قمر الحصادين” أو قمر الحصاد “Harvest Moon”.
تحدث ظاهرة قمر الحصادين عندما يكون مكتملًا أو بدرًا في موعد قريب من الاعتدال الخريفي الذي يصادف 22 أو 23 أيلول/ سبتمبر من كل عام؛ حيث يكون مرتفعًا نحو الشمال في السماء، وساطعًا بشكل أكبر من سطوع القمر البدر في الشهور الأخرى، كما يشرق مبكرًا نسبة لموعد شروق القمر في الشهور الأخرى.
وعلى عكس الأقمار المكتملة الأخرى يرتفع هذا البدر في نفس الوقت تقريبًا “حول موعد غروب الشمس” لعدة أمسيات متتالية؛ مما يمنح المزارعين عدة أمسيات إضافية من ضوء القمر، ويسمح لهم بإنهاء حصادهم قبل وصول صقيع الخريف.
عادة ما يتأخر شروق القمر حوالي 50 دقيقة كل يوم، ولكن في وقت قريب من الاعتدال الخريفي”أي في حالة قمر الحصادين” يتأخر عن الليلة السابقة بمعدل 30 إلى 35 دقيقة في المناطق الواقعة على خط الاستواء، ويشرق أيضًا قبل غروب الشمس بدقائق.
يمكن مشاهدة قمر الحصادين من كافّة أرجاء الأرض، لكن يُشترط في رؤيته بالشكل الكامل، صفاء الأجواء من السُّحُب والضباب والغُبار.