ماذا تعرف عن قمر الحصادين ولماذا سمي بهذا الاسم؟

تحدث ظاهرة قمر الحصادين عندما يكون مكتملًا أو بدرًا في موعد قريب من الاعتدال الخريفي الذي يصادف 22 أو 23 أيلول/ سبتمبر من كل عام؛ حيث يكون مرتفعًا نحو الشمال في السماء، وساطعًا بشكل أكبر من سطوع القمر البدر في الشهور الأخرى، كما يشرق مبكرًا نسبة لموعد شروق القمر في الشهور الأخرى.