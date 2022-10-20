ماذا تفعل إذا نسيت الرقم السري لكمبيوترك الشخصي؟

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من منا لم يواجه مشكلة نسيان كلمة مرور جهاز الكمبيوتر الشخصي، مما يجعل من المستحيل الولوج إلى جهاز الكمبيوتر الذي قد يحتوي على معلومات وبيانات مهمة. ولكن لحسن الحظ هناك طريقة لاستعادة البيانات المهمة من الكمبيوتر حتى لو نسيت كلمة المرور بحسب 24AE، حيث يمكن أن تكون بيانات الكمبيوتر قابلة للاسترداد، لكن لا يوجد ضمان لذلك. فإذا لم يتم تشفير البيانات ستكون المهمة بسيطة، وفق التالي «استخدم قرص تمهيد لتجاوز ويندوز»، ثم «انسخ البيانات إلى محرك أقراص USB خارجي من سطر الأوامر (بعد التمكين من أوامر دوس)، أو قم بمحاولة تفكيك الكمبيوتر المحمول، وإزالة القرص الصلب، واستخدام مجموعة محول USB-to-SATA، التي يمكنها تحويل محرك الأقراص الداخلي إلى محرك متصل بمنفذ USB ولكن ستحتاج إلى التحقق من التوافق مع محرك الأقراص لديك للتأكد

وتكون مهمتك أكثر صعوبة إذا كان محرك الأقراص مشفراً باستخدام BitLocker أو نظام الملفات المشفر في ويندوز. وإذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، فيمكنك العثور على مفتاح الاسترداد لمحرك أقراص النظام هذا عن طريق الانتقال ببساطة إلى https:/ / onedrive.com/ recoverykey ونسخ مفتاح الاسترداد لمحرك الأقراص هذا. لكن هذا الخيار غير متاح لحساب محلي، وإذا لم تقم بعمل نسخة احتياطية من مفتاح الاسترداد بعد تشفير محرك الأقراص، فلن يحالفك الحظ

وقد تتمكن من استخدام خدعة قديمة تتضمن التمهيد من محرك استرداد وخداع ويندوز لفتح نافذة موجة أوامر إدارية حيث يمكنك إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، بحسب موقع «زد نت»