ماذا سيفعل في قطر؟.. مبابي يعود لكأس العالم بعد 4 سنوات بشكل فوضوي

كيليان مبابي، هو أحد النجوم الكبار في مونديال قطر 2022، يعود بعد أربع سنوات من رفع كأس العالم في روسيا، حيث وصل مهاجم باريس سان جيرمان كواحد من أكبر الأسماء في كرة القدم لـ الدوحة اليوم.

لكن في هذه السنوات الأربع، كان هناك كل شيء في مسيرته، خاصة منذ الصيف الماضي، عندما انهار انتقاله إلى ريال مدريد، وجدد عقده في باريس ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في العالم، ولكن ماذا حدث للفرنسي فيما بعد؟

منذ ذلك الحين، انتقل كيليان من فوضى إلى أخرى، لكن ذلك لم يمنعه من تحقيق أفضل بداية له في موسم واحد في مسيرته، سجل 18 هدفًا في 19 مباراة وخمس تمريرات حاسمة، وهو الآن ضمن المجموعة التي تُشارك بكأس العالم في قطر.

وكشفت ليكيب، تأخر النادي في سداد دفعة سبتمبر بسبب مشكلة السيولة التي تسببت في انزعاج المهاجم، ويُقال إن رده كان غير متناسب، حيث يتعامل النادي مع اللاعب الأعلى أجراً في العالم والجهود المبذولة للامتثال لـ الفير بلاي.

كذلك، لم يشتك أي شخص آخر في الفريق، علاوة على ذلك، تم حلها في غضون أيام، ولكن الغريب أن اهتمام ليفربول بالحصول على خدماته ظهر نتيجة لهذه المشكلة، كما كشفت ماركا رغبة الفرنسي في الرحيل عن ناديه الحالي.

أدت هذه القنبلة الأخيرة إلى مزيد من التدهور في العلاقة بين باريس واللاعب، وفي الوقت الحالي إذا لم يتغير شيء، فمن المحتمل أن يتم الانتقال في الصيف المقبل، ولكنها لم تكن القضية الوحيدة بالنسبة لمبابي.

واجه مشاكل مع زميله في الفريق نيمار ودوره في باريس سان جيرمان، كما أن مغامرة مبابي في فرنسا لم تخلو من الجدل بعد فشل المنتخب الفرنسي في يورو 2020، وأضاع كيليان ركلة جزاء حاسمة لإقصائهم ثم تعرض للإساءة عبر الإنترنت.

وانتشرت شائعات كثيرة حول علاقة كريم بنزيمة ومبابي، خاصة بعد رحيل كيليان هذا الصيف، والحقيقة هي أن الاثنين يفهمان بعضهما البعض جيدًا، خاصة على أرض الملعب، هو الأمر الأكثر أهمية لكليهما.