ماذا فعلت كوريا الشمالية بالمسؤولين عن فشل إطلاق قمر صناعي؟

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أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الأحد أن بيونغ يانغ وصفت الإخفاق في إطلاق قمر صناعي عسكري الشهر الماضي “بالفشل الذريع” وذلك في أحدث اجتماع للحزب الحاكم.

أسباب الإخفاق

وعُقد الاجتماع الثامن الموسع للجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم بين يومي الجمعة والأحد، وانبثقت عنه أوامر للعاملين والباحثين بتحليل ومعرفة الأسباب التي أدت إلى الإخفاق في إطلاق القمر الصناعي والاستعداد لعملية إطلاق جديدة في المستقبل القريب.

“انتقادات شديدة”

فيما قالت الوكالة في تقريرها إن المسؤولين عن إطلاق القمر الصناعي تعرضوا “لانتقادات شديدة”.

وأشارت بيونغ يانغ بعد فشل الإطلاق إلى أن الصاروخ الكوري الشمالي سقط في البحر “بعد أن فقد قوة الدفع بسبب خلل في عمل محرك المرحلة الثانية”.

“مواصلة تطوير قدراتها النووية”

وتعهدت كوريا الشمالية بمواصلة تطوير قدراتها النووية وتعزيز التضامن مع الدول الأخرى التي تعارض ما سمته “استراتيجية الولايات المتحدة للهيمنة على العالم”.

“رد حتمي”

وقبل يوم من بدء الاجتماع، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها بعد أقل من ساعة على تهديدها برد “حتمي” على تدريبات عسكرية أجرتها القوات الكورية الجنوبية والأميركية في وقت سابق، إذ قالت بيونغ يانغ إن التدريبات تزيد من حدة التوترات العسكرية.

وفي الشهر الماضي حاولت كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي للتجسس، في أول محاولة لإطلاق قمر صناعي منذ 2016، لكن المحاولة باءت بالفشل.