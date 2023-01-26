ماذا قال المغربي؟.. كواليس حوار حمد الله مع نجوم الاتحاد قبل مباراة النصر

عشاق الساحرة المستديرة، داخل المملكة العربية السعودية، يترقبون موعد الكلاسيكو، بين الفريق الأول لكرة القدم بناديفريقي النصر والاتحاد في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

موعد المباراةوالنظام الجديد

ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حيث يواجه مساء اليوم الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، الاتحاد، وذلك يأتي ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

ويُشارك لأول مرة في التاريخ، 4 أندية؛ في السوبر السعودي، حيث يقام من ثلاث مباريات، وهم مباراتي نصف النهائي والنهائي، حيث يتواجد في البطولة كلًا من: “الهلال والفيحاء، ونادي النصر والاتحاد”.

حوار حمد الله مع نجوم الاتحاد

ووفقًا لـ “صحيفة الشبابية”، دار حوار بين النجم المغربي الكبير عبدالرزاق حمد الله، قلب هجوم فريق الاتحاد، مع زملائه في الفريق الأول لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة النصر في نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وأضافت، أن حمد الله، أكد لنجوم الاتحاد، في حديث خاص، على أنه سيهز شباك النصر، في كلاسيكو السوبر، حيث أوضحت الصحيفة، أن اللاعب قال نصًا: “عندي شعور وأحساس قوي؛ بأنني سأسجل هدف أو أكثر، في مباراة الاتحاد والنصر”.

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