“ماذا يأكل السعوديون” و”من هالأرض” عملان وثائقيان للتواصل الحكومي

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يطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام سلسلتين من الأعمال الوثائقية؛ الأولى بعنوان: “ماذا يأكل السعوديون”، والثانية بعنوان: “من هالأرض”.

ويهدف المركز من هذين العملين إلى رصد التنوع الثقافي في المطبخ السعودي، وإظهار المائدة المحلية بتقاليدها وعاداتها، واستعراض المحاصيل السعودية من مختلف مناطق المملكة من خلال العمل مع الهيئة السعودية للسياحة كشريك إستراتيجي.

وتأتي السلسلتان اللتان يطلقهما مركز التواصل الحكومي عبر مبادرة كنوز السعودية في 10 حلقات لكل سلسلة، وتعكسان مدى التنوع السعودي، من خلال إبراز شخصيات تميزت بإتقان صناعة الموائد، التي ترتبط بقيم الكرم والعطاء لدى المجتمع السعودي، وتبرز مدى التنوع للمائدة السعودية، واعتماد كل منطقة على مواردها الطبيعية في ابتكار الأطباق، والمخزون المختلف الذي تمتلكه المملكة من الوصفات والأطباق الشعبية، نظرًا ؛لاتساعها وتنوع واختلاف العادات داخل أراضيها، ومدى الارتباط الوثيق للإنسان بأرضه واهتمامه بها، وما تضفيه الزراعة من أبعاد اقتصادية وتنموية على الفرد والمجتمع.

وتتميز السلسلة التي تتراوح مدة حلقتها الواحدة من 15 إلى 20 دقيقة؛ باستخدامها لعنصري المكان والإنسان، واستعراض قيم البذل والعطاء، وارتباط ذلك بالمائدة في يوم الفرد السعودي، وذلك من خلال أسلوب بسيط في التصوير والحوار يلامس عاطفة المتلقي، وينقل تجربة المائدة السعودية، وتقديمها في محتوى ثري، وسط أجواء موسيقية عاطفية تتناغم وطبيعة المنتج الذي تم تصويره.

وأكد المدير التنفيذي لمبادرة كنوز عبدالله الأحمري، أن السلسلتين تأتيان امتدادًا للمشروعات التي أطلقتها المبادرة خلال الفترة الماضية، وتسعى المبادرة من خلال هذه المنتجات لتوثيق قصة الإنسان والمكان والزمان، ونشر قصص النجاح، عبر تمكين الشركات الوطنية من صناعة أعمال بأفضل المعايير؛ لاكتساب مزيد من الخبرات، ورفع جودة العمل الفني.

الجدير بالذكر أن مبادرة كنوز السعودية هي إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-، والتي تهدف إلى توثيق الثراء الثقافي والإسهام الحضاري والفكري، كما يمكن متابعة السلسلتين على عدد من المنصات الإعلامية، منها قناة مركز التواصل الحكومي على اليوتيوب، ومنصة شاهد، والقناة السعودية الأولى ابتداءً من 1 رمضان القادم.