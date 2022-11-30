ماذا يحدث إذا حل التعادل في مجموعات المونديال؟.. الفيفا يجيب

تقترب مرحلة مجموعات كأس العالم من نهايتها بمجموعة ثالثة مثيرة من المباريات القادمة، فيما تحتاج الفرق مثل بلجيكا وألمانيا إلى الفوز بمباراتهما الأخيرة إذا أرادت الوصول إلى دور الـ16 في مونديال قطر.

ويتقدم المغرب وإيران يحتلون المركز الثاني في مجموعاتهم مما يعني أنه يمكنهم التقدم بشكل غير متوقع أيضًا، ولكن ماذا يحدث إذا حل التعادل في المونديال؟

لدى FIFA معايير لتحديد الفريق الذي سيتقدم إلى دور الستة عشر إذا انتهى بنفس عدد النقاط، وهناك خمسة ويتم تطبيقها حسب الأولوية.

المعيار الأول هو فرق الهدف، سيتقدم الفريق صاحب أعلى فارق هدف إيجابي إلى الجولة التالية، و الاهداف المسجلة، في حالة التعادل في فارق الأهداف، سيخوض الفريق الذي سجل عددًا أكبر من الأهداف.

وإذا استمر التعادل، فإن المعيار الثالث الذي يدخل حيز التنفيذ هو النتيجة بين الفرق المتعادلة، والمعروفة باسم المواجهة. إذا كان هناك أكثر من فريقين متعادلين، فإن الفريق الذي لديه نقاط أكثر في المباريات بينهما سوف يمر.

اللعب النظيف، للحصول على بطاقة صفراء يتم خصم نقطة واحدة لكل فريق، وبطاقتين صفراوين في مباراة واحدة، ثلاث؛ للحصول على بطاقة حمراء مباشرة، أربعة؛ للحصول على بطاقة صفراء بالإضافة إلى بطاقة حمراء مباشرة، خمسة، و من لديه سجل أفضل ينتقل إلى الجولة التالية.