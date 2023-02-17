ماذا يعني استضافة السعودية لكأس العالم للأندية؟

جاوب الدكتور شوقي الزهراني، الناقد الرياضي، عن سؤال: ماذا يعني استضافة السعودية لـ كأس العالم للأندية؟

وقال الزهراني، في تصريحات متلفزة عبر قناة إم بي سي: “هذا عمق إستراتيجي للمخطط هنا على مستوى المسؤول السعودي، وهي نابعة من رؤية وطنية خالصة من سمو ولي العهد، واليــوم كأس العالم كأس العالم للأندية هو جزء بسيط نحو تحويل دولة للرياضة إلى سياحة حقيقة”.

وأضاف: “من السهل أن تقدم أي دولة ملف وتضخ من أموالها حتى تكسب هذا الملف لكن المخطط هنا في السعودية يعرف متى يقدم الملف، لأنه هدف من الأهداف بعيدة المدى، وبدأنا على مســتوى التنظيم المحلي وعلى مستوى قوة الدوري و مشاركتنا في محاولة وجودنا بصورة أفضل”.

وأكمل: “حاولنا أستقطاب الألعاب الرياضية، وواحدة من الجزئيات حتى نصل للغاية هو كأس العالم للأندية، والهدف من الاستضافة أبعد مما نتخيله، ولكننا فخوون بأننا سعوديون”.

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