ماذا يلزم؟.. رجل نسي ركعة وذكرها بعد السلام وكان قد خرج من المسجد (فيديو)

رد الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة العلماء، على سؤال يقول “رجل نسي ركعة وذكرها بعد السلام وكان قد خرج من المسجد، فهل يعود لاستئناف الصلاة مرة أخرى، أو ماذا يلزمه؟

وقال الشيخ عبد الله المطلق في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامج فتاوى الذي يُعرض عبر قناة السعودية: “طالما أن الانسان على وضوء، فأنه يصلي الركعة الباقية ثم يتشهد، ويصلي على النبي ويدعو ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم”.

وأضاف: ” النبي صلي الله عليه وسلم، عندما سلم على نقص في حديث ذي اليدين، سجد بعد السلام، وهذا الرجل سلم على النقص فيجب أن يسجد بعد السلام”.