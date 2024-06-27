ماذا ينتظر الأخضر في قرعة تصفيات المونديال؟

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تجرى صباح غدٍ الخميس قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي ستقام لأول مرة في 3 دولة “أمريكا – المكسيك – كندا” وبمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة أيضًا.

وتأهل 18 منتخبًا – بينها 9 منتخبات عربية – إلى المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية حيث سيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، فيما تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مستويات يضم كل منها 3 منتخبات

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، يما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع ملحقًا حيث سيتم تقسيم المنتخبات الست “أصحاب المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة” إلى مجموعتين تضم كل منها 3 منتخبات ليتأهل الأول من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم بينما يخوض الوصيفان مباراة ملحق يتأهل الفائز بها إلى بطولة ملحق FIFA المؤهلة إلى المونديال.

وتنتظر المنتخب السعودي مجموعة نارية بعدما تراجع إلى المستوى الثالث في التصنيف الذي يأتي في صدارته اليابان، إيران وكوريا الجنوبية.

وتأتي مستويات المنتخبات المشاركة في التصفيات النهائية على النحو التالي:

* المستوى الأول: اليابان – إيران – كوريا الجنوبية

* المستوى الثاني: قطر – أستراليا – العراق

* المستوى الثالث: السعودية – أوزبكستان – الأردن

* المستوى الرابع: الإمارات – عمان – البحرين

* المستوى الخامس: الصين – قيرغيزستان – فلسطين

* المستوى السادس: كوريا الشمالية – إندونيسيا – الكويت