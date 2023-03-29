ماذا ينتظر برشلونة وريال مدريد بعد التوقف الدولي؟

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أسدل الستار على فترة التوقف الدولي بشهر مارس/ آذار الجاري، بعدما خاضت المنتخبات الوطنية مجموعة من المباريات الرسمية والودية.

ومن المقرر عودة الحياة لملاعب الدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل، حيث سيقص ريال مايوركا وأوساسونا شريط مباريات الجولة 27 بمواجهة بعضهما، وفق “العين الإخبارية”.

ويترقب عشاق الغريمين، برشلونة وريال مدريد، مباريات الفريقين بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي، خلال الفترة المقبلة.

مباريات برشلونة بعد التوقف الدولي

يخوض برشلونة 7 مواجهات على مدار شهر أبريل/ نيسان، جميعها في المسابقات المحلية.

البداية بمباراة خارج الأرض ضد إلتشي يوم السبت المقبل، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

بعد ذلك، سيستقبل برشلونة غريمه ريال مدريد بملعب سبوتيفاي كامب نو يوم الأربعاء 5 أبريل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبعد الانتهاء من مباراة الكلاسيكو الخامسة هذا الموسم، سيخوض برشلونة 5 لقاءات متتالية في الليجا.

الفريق الكتالوني سيواجه جاره جيرونا يوم الإثنين 10 أبريل، ثم سيخرج لمواجهة خيتافي في مدريد يوم الأحد 16 أبريل.

ويشهد يوم الأحد 23 أبريل قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما سيخرج بعدها البارسا لمواجهة رايو فاليكانو يوم الأربعاء 26 أبريل.

ويختتم البلوجرانا مبارياته في نهاية الشهر المقبل، وبالتحديد يوم الأحد 30 أبريل باستضافة ريال بيتيس.

مباريات ريال مدريد بعد التوقف الدولي

ريال مدريد سيستكمل مشواره في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل باستضافة بلد الوليد ضمن منافسات الجولة 27، قبل أن يخرج لمواجهة البارسا في إياب نصف نهائي كأس الملك يوم الأربعاء 5 أبريل.

ملعب سانتياجو برنابيو سيحتضن مواجهة أخرى صعبة ضد فياريال في الليجا يوم السبت 8 أبريل، قبل أن يستقبل تشيلسي الإنجليزي في الأربعاء التالي 12 أبريل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعدها سيخرج الريال لمواجهة قادش في الليجا يوم السبت 15 أبريل، قبل أن يطير إلى لندن للاصطدام مجددا بتشيلسي في إياب دور الـ8 بدوري الأبطال يوم الثلاثاء 18 أبريل.

وسيختتم الريال شهر أبريل بخوض 3 مواجهات متتالية في الليجا ضد سيلتا فيجو، جيرونا وألميريا أيام 23 و26 و30 أبريل المقبل.