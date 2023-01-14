“ماراثون أقرأ” بتبوك يواصل فعالياته مسجلاً قراءة أكثر من 43 ألف صفحة

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يواصل “ماراثون أقرأ” فعالياته بتبوك لليوم الثاني, والذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” وتشرف عليه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.

وشهد اليوم إقبالاً كبيراً على مكتبة أقرأ في المدرسة الثانوية الأولى بتبوك من هواة القراءة والمعرفة بجميع فئاتهم العمرية مسجلاً أكثر من 1400 قارئ، وقراءة أكثر من 43 ألف صفحة, في حين حصل كل قارئ على ميدالية كتذكار تحفيزي مرتبط بالمناسبة، لا سيما الأشخاص الذين تجاوزوا قراءة أكثر من ألف صفحة, كما تكفل مركز “إثراء” بزراعة شجرة مقابل كل 100 صفحة مقروءة بهدف الوصول إلى 2000 شجرة, إسهاماً من المركز في مبادرة “السعودية الخضراء”.

يذكر أن “ماراثون أقرأ” والذي يأتي ضمن برنامج إثراء القراءة “أقرأ” في دورته الثامنة ويقام خلال المدة من 12 – 14 يناير الجاري, على مستوى ثلاث مدن في المملكة في كل من الظهران والرياض وتبوك، يهدف إلى تحفيز المجتمع على القراءة ودعماً لمبادرة “السعودية الخضراء”، وكل ما يتعلق بالقراءة وإثراء المجتمع, كما يعتبر الماراثون جزء من تطور إثراء القراءة “أقرأ” وهناك خطة للتوسع ليشمل الخليج والعالم العربي مستقبلًا.