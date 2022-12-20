مارادونا أم ميسي؟.. نجم الأرجنتين يكشف الفارق بين الثنائي

خورخي فالدانو، الفائز بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين إلى جانب دييجو أرماندو مارادونا، كان له كلامه في انتصار 2022 الذي كان ليونيل ميسي هو محورها حيث فازت الأرجنتين ضد فرنسا 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادله 3-3 على مدى 120 دقيقة.

وقال فالدانو: “لقد عشت المباراة بتوتر أكبر مما كانت عليه في عام 1986 لأنك عندما تلعب، تقوم بالتسريح، لكن بالأمس كان التوتر هائلاً، عندما تشاهدها فقط، فإنها تتطور”.

مارادونا أم ميسي؟

ناقش فالدانو، الذي شارك مارادونا غرفة تبديل الملابس، أوجه التشابه والاختلاف بين مارادونا وميسي: “التشابه بين مارادونا وميسي هو أن كلاهما عبقري، والفرق هو أنه في المكسيــك 86، كان دييجو في بدايته “.

وأضاف: “كان مارادونا 26 عامًا وليو يبلغ من العمر 35 عامًا وكان عليه أن يبرز عبقريته وحكمته”، وكشف فالدانو أيضًا أنه عندما تحدث إلى ميسي قبل البطولة، أجرى تـــبادلًا مثيرًا للاهتمام مع رجل باريس سان جيرمان.

وأكمل: “عندما أجريت مقابلة معه قبل كأس العالم، أخبرته بعيدًا عن الكاميرا أنه سيخوض خمس نهائيات لكأس العالم وأنه لم يلعب أي لاعب ستة؛ أخبرني أن ذلك مستحيل وقال لي “إذا كنت بطل العالم سأحتفظ بقميصي حتى كأس العالم المقبل”.

وأشار فالدانو: “سنرى ما إذا كان ميسي قادرًا، أظهرت كرة القدم أنه من المستحيل عمليا خوض ست نهائيات لكأس العالم”.

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