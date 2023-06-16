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“ماراي التركية ” أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 يونيو 2023 - 9:09 صباحًا

المناطق_واس

” ماراي جيكجين ” تبلغ من العمر عامين، من مواليد ” 2021 ” أصغر مستفيدة من مبادرة طريق مكة في تركيا ، حيث أصر والداها على أن تسلك معهم أقصر الطرق وأسهلها، في رحلة إيمانية ، ورغم بعد المسافة، من مطار إسطنبول، إلى مكة المكرمة، عبر مبادرة ” طريق مكة “لخدمة ضيوف الرحمن، لتكحل عينيها بأطهر البقاع، وتخطو خطواتها الواثقة في ساخات الحرم الشريف والمشاعر المقدسة .

وستبقى تفاصيل رحلة ” ماري جيكجين ” إلى مكة المكرمة خالدة في ذاكرتها، عندما تتنقل بين المشاعر المقدسة، وتسمع أصوات الحجاج يرفعون أصواتهم بـ ” لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك “، وستفصح ماراي عن رأيها بهذه الرحلة الجميلة يوماً ما.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 16 يونيو 2023 - 9:09 صباحًا
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shimaa mohamed

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