“ماركا” تشيد بفوز الهلال على التعاون.. و”ميتروفيتش” يطارد “رونالدو” على لقب الهداف

وأضافت: “بهذا الفوز أصبح الهلال يتقدم بفارق 12 نقطة عن النصر قبل خمس مباريات متبقية على انتهاء الدوري السعودي للمحترفين. وإذا تمكنوا من التغلب على الأهلي، ورجال لويس كاسترو لم يفعلوا الشيء نفسه ضد الوحدة، فإن رجال خورخي جيسوس يمكن أن يرفعوا لقب الدوري يوم الاثنين المقبل”.