“ماركا”: قميص النصر أغلى من عملاقي الأرجنتين وروما

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تواجد النصر في المرتبة الـ 23 عالمياً، كأحد أغلى الفرق التي تحصل على مبالغ مالية من العلامات التجارية الرياضية مقابل ارتداء قمصانها خلال الموسم الحالي، متفوقا على العديد من الأندية العريقة مثل بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين، إضافة إلى موناكو الفرنسي وروما الإيطالي.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تقريرا عبر موقعها الإلكتروني، قالت خلاله: قدم موقع “فوتبول بينشمارك” بيانات عن المبالغ المالية التي تدفعها كل علامة تجارية رياضية للأندية مقابل ارتداء قمصانها خلال الموسم الحالي.

وتصدر القائمة نادي ريال مدريد الإسباني بـ 120 مليون يورو، ثم جاء غريمه برشلونة “105 ملايين يورو”، ثم أرسنال “86.2 مليون يورو” ومانشستر يونايتد “86.2”، وخامسا تواجد باريس سان جيرمان “80 مليون يورو”.

ويعد نادي النصر الفريق الوحيد المتواجد من قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط في القائمة المكونة من 50 نادياً على مستوى العالم، بعدما حل الفريق الذي يضم في صفوفه الأسطورة كريستيانو رونالدو في المرتبة الـ 23 بمبلغ وصل إلى 9.3 مليون يورو مقدم من قبل شركة “نايكي” الشهيرة.