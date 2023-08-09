ماسك: النزال مع زوكربيرغ سيُبث مباشرة على «x»

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اختتم حكام الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، اليوم معسكرهم الخارجي الذي أقيم في مدينة نوفي ساد الصربية خلال الفترة من 27 يوليو الماضي وحتى 8 أغسطس الجاري، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024، وذلك بمشاركة 56 حكمًا.

واشتمل المعسكر التدريبي على فترتين صباحية ومسائية، حيث تضمنت الفترة الصباحية تدريبات لياقية ومحاضرات نظرية قدمها نخبة من المحاضرين الدوليين في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كما تنوعت المحاضرات النظرية بين حصصٍ عن تعديلات قانون كرة القدم الجديد، ومراجعات لأبرز حالات الموسم الماضي، وتحضيرات عن الموسم الجديد.

وشهدت الفترة المسائية تمارين على بعض الحالات التحكيمية الميدانية، وتطبيقات عملية على تقنية الفيديو المساعد VAR.

من جانبه أوضح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو أن الهدف من المعسكر تجهيز الحكام للموسم الجديد، حيث خاض الحكام أسبوعين من التدريبات الفنية والتقنية، وشرح تعديلات قانون كرة القدم، كما تم التطبيق العملي لتقنية التسلل الجديدة وتقنية خط المرمى.

يذكر أن الحكام أداروا خلال فترة المعسكر 4 مباريات ودية شاركت فيها 8 طواقم تحكيمية بواقع شوط لكل طاقم تحكيمي.