ماسك يحذر من الحرب النووية : «تزداد بسرعة»

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“احتمال الحرب النووية يزداد بسرعة”، هذا ما قاله رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، تعليقا على تغريدة لمدون تتحدث عن احتمالات نشوب حرب نووية عالمية

أوكرانيا لن تتحمل

وفي وقت سابق، دعا ماسك، أوكرانيا، إلى التفاوض مع روسيا، لأنها: “لن تتمكن من الصمود أمامها”، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن الروس هم الأغلبية في عدد في المناطق الشرقية من أوكرانيا ويفضلون روسيا.

مع الاستفتاءات

وقال مؤسس تسلا، والملياردير الأمريكي إنه قد يؤدي إجراء الاستفتاءات المتكررة في مناطق جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة إلى تسوية الصراع بين موسكو وكييف، ويرى أن هذه الرؤية تحقق شروط السلام في أوكرانيا.

روسيا تؤيد رأي ماسك

كان مكتب الرئاسة الروسية، اعتبر أن الخطوط العريضة التي عرضها ماسك لاتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا “خطوة إيجابية”، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن : “بلاده منفتحة دائما على التفاوض لإنهاء الصراع”، في إشارة إلى إمكانية البناء على خطة إيلون ماسك لإنهاء الحرب.