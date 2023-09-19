ماسك يخطط لفرض “رسوم صغيرة” لاستخدام إكس

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كشف مالك منصة إكس “إيلون ماسك”، عن عزمه فرض رسوم “صغيرة” على مستخدمي الشبكة الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم تويتر.

وأوضح أن الشركة ستنتقل إلى فرض رسوم شهرية صغيرة مقابل استخدام منصة إكس، مشيراً إلى أن هذا التغيير سيكون ضرورياً للتعامل مع مشكلة الحسابات الآلية “البوتات” على المنصة، دون توضيح متى يبدأ في فرض هذه الرسوم.

وأضاف أن منصة “إكس” تضم حاليا 550 مليون مستخدم شهرياً، ينشرون ما يتراوح بين 100 و200 مليون منشور يومياً.

ولم يوضح ماسك إن كان هذا الرقم يشمل الحسابات الآلية، التي تتراوح بين الحسابات الجيدة مثل التي تنشر الأخبار، أو الحسابات السيئة مثل التي ترسل منشورات مزعجة.

ومنذ استحواذ ماسك على المنصة أواخر شهر أكتوبر الماضي، سعت الشركة إلى دفع مستخدميها للاشتراك في خدماتها المدفوعة الأجر مثل “إكس بريميوم”.