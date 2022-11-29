ماسك يعلن توقف إعلانات آبل على تويتر

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قال “إيلون ماسك” إن شركة آبل الأمريكية الشهيرة توقفت عن الإعلان على تويتر، بينما تستمر مخاوف الشركات الكبرى حيال سياسة المحتوى في موقع التواصل الاجتماعي.

ماسك يتهم آبل

وذكر ماسك في تغريدة على تويتر: “لقد توقفت آبل في الغالب عن الإعلان على تويتر، هل يكرهون حرية التعبير في الولايات المتحدة؟”.

آبل تهدد وجود تويتر

ورد “ماسك” على سؤال مستخدم حول ما إذا كانت “آبل” تهدد وجود “تويتر” على متجر التطبيقات الخاص بها “آب ستور” بقوله: “نعم”، قبل أن يوجه سؤالًا للحساب الرسمي لـ”تيم كوك” الرئيس التنفيذي لشركة “آبل” قائلًا: “ماذا يحدث هنا؟”.

131.6 ألف دولار إعلانات آبل



وبحسب شركة “باثماتيك” لتقييم الإعلانات، أنفقت “آبل” نحو 131.6 ألف دولار على الإعلانات عبر “تويتر” في الفترة بين العاشر والسادس عشر من نوفمبر الجاري، مقابل 220.8 ألف دولار في الفترة بين السادس عشر والثاني والعشرين من أكتوبر الماضي، أي قبل أسبوع من استحواذ “ماسك” على الشركة، حسب “أرقام”.

وكانت تقارير أشارت مؤخرًا إلى أن العديد من الشركات أوقفت أو علقت مؤقتًا إعلاناتها عبر “تويتر” منذ استحواذ “ماسك” على الشركة في نهاية أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار.