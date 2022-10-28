ماسك يغربل تويتر ويغرد: الطائر حر

أكمل الملياردير إيلون ماسك فجر اليوم صفقة الاستحواذ على منصة التدوينات القصيرة “تويتر مقابل 44 مليار دولار، حيث سارع لـ “إقالة كبار المديرين” في موقع التواصل الاجتماعي، بعد تملكه رسميًا.

ووفقًا لـ “وكالة رويترز” أن الخطوة الأولى لـ “ماسك” بعد إتمام الصفقة كانت إقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي، و التي اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة.

وقالت الوكالة وفقًا لـ “مصادر مطلعة” إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي لتويتر “باراج أجـــراوال” والمدير المالي “نيد سيجال” ورئيسة الشؤون القانونية والسياسية “فيجايا جادي”، كما أن أجراوال وسيجال كانا في مقر تويتر في سان فرانسيسكو عند إتمام الصفقة.

جدير بالذكر، أن ماسك تعيّن عليه إنهاء الصفقة بحلول الجمعة، وإلا فإنه كان سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقّعه مع تويتر في أبريل الماضي، وكان قد تقدّم بعرض لشراء تويتر ووقّع اتفاقا بهذا الشأن في أبريل لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك.

ودفع ذلك تويتر إلى رفع دعوى قضائية ضده، وقال ماسك في يوليو الماضي، إنه قد تراجع عن الصفقة لأنه تعرض لتضليل من تويتر بشأن عدد الحسابات الوهمية على المنصة، في حين سعى تويتر بدوره إلى إثبات أن ماسك كان يختلق أعذارا للانسحاب من الاتفاق.